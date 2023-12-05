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  3. Düzce Belediyesi'nden dilencilere sıkı denetim: bin 130 TL'lik şok!
Düzce Belediyesi'nden dilencilere sıkı denetim: bin 130 TL'lik şok!

Düzce Belediyesi'nden dilencilere sıkı denetim: bin 130 TL'lik şok!

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir merkezinde dilencilere yönelik sıkı denetimler yaparak, bir kadın dilencinin üzerinden bin 131 TL çıkarırken, Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uyguladı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde ve çevresinde yoğun denetimler gerçekleştiriyor. Bu denetimler sırasında, vatandaşların manevi duygularını istismar eden bir kadın dilenci gözaltına alındı. Zabıta Karakolu'na götürülen kadının üzerinden çıkan para miktarı ise kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Bulunan para miktarı ve yaptırımlar

Kadın dilencinin üzerinden çıkan para, tam olarak bin 131 Türk Lirası oldu. Bu durum, dilencilik faaliyetlerinin boyutunu gözler önüne serdi. Zabıta ekipleri, Kabahatler Kanunu kapsamında kadına gerekli cezai işlemleri uyguladı. Bu olay, dilencilikle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Devam eden denetimler ve vatandaşların huzuru

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırarak devam ettireceğini açıkladı. Ekiplerin, huzur bozan her türlü olumsuzluğa karşı anında müdahalede bulunacağı vurgulandı.

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