  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Düzce Gençlik Spor Bakanlığı Yurdu Gönüllüleri, Dünya Diyabet Günü'nde Tip1 Diyabetli Çocukları Sevindirdi
Düzce Gençlik Spor Bakanlığı Yurdu Gönüllüleri, Dünya Diyabet Günü'nde Tip1 Diyabetli Çocukları Sevindirdi

Düzce Gençlik Spor Bakanlığı Yurdu Gönüllüleri, Dünya Diyabet Günü'nde Tip1 Diyabetli Çocukları Sevindirdi

Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Düzce Yurdunda kalan gönüllü gençler, Dünya Diyabet Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Üniversite Hastanesi Diyabet biriminde Tip1 diyabetli çocuklar ve aileleriyle buluşan gençler, Şifa Oyuncakları projesi kapsamında topladıkları ve hazırladıkları oyuncakları miniklere hediye etti. Bu etkinlikle gençler, sadece bir gün değil, sürekli bir farkındalık ve dayanışma örneği sergileyerek toplumları bilinçlendirmeye katkı sağladılar.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Kış lastiği zorunluluğu yaklaşıyor: Uzmanlardan önemli uyarılar ve tavsiyeler
Kış lastiği zorunluluğu yaklaşıyor: Uzmanlardan önemli uyarılar ve tavsiyeler
Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat: uyuz tehlikesi ile karşı karşıyasınız
Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat: uyuz tehlikesi ile karşı karşıyasınız
Karadeniz Bölgesi'nin zengin biyoçeşitliliği kameralara yansıdı
Karadeniz Bölgesi'nin zengin biyoçeşitliliği kameralara yansıdı
Türk fındığından kazanan Ferrero Avustralya'da Fındık yetiştirmeye çalıştı
Türk fındığından kazanan Ferrero Avustralya'da Fındık yetiştirmeye çalıştı
Bolu Belediyespor'un Sultanlar liginden düşüşü ve unutulan Bolu’nun sultanları
Bolu Belediyespor'un Sultanlar liginden düşüşü ve unutulan Bolu’nun sultanları
Bolu Belediye Meydanı'nda Çıkan Kavgada Gergin Anlar
Bolu Belediye Meydanı'nda Çıkan Kavgada Gergin Anlar
Bolu'da gizemli kazı ve yayın yasağı: CHP'li Ateş'ten eleştiriler
Bolu'da gizemli kazı ve yayın yasağı: CHP'li Ateş'ten eleştiriler
Bolu'da Kış Lastiği Uygulaması Öncesi Yoğun Mesai
Bolu'da Kış Lastiği Uygulaması Öncesi Yoğun Mesai