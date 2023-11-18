Düzce Gençlik Spor Bakanlığı Yurdu Gönüllüleri, Dünya Diyabet Günü'nde Tip1 Diyabetli Çocukları Sevindirdi
Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Düzce Yurdunda kalan gönüllü gençler, Dünya Diyabet Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Üniversite Hastanesi Diyabet biriminde Tip1 diyabetli çocuklar ve aileleriyle buluşan gençler, Şifa Oyuncakları projesi kapsamında topladıkları ve hazırladıkları oyuncakları miniklere hediye etti. Bu etkinlikle gençler, sadece bir gün değil, sürekli bir farkındalık ve dayanışma örneği sergileyerek toplumları bilinçlendirmeye katkı sağladılar.
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