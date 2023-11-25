  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yurdunda Diyabet ve Obezite Bilgilendirme Etkinliği
Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yurdunda Diyabet ve Obezite Bilgilendirme Etkinliği

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yurdunda Diyabet ve Obezite Bilgilendirme Etkinliği

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Necla Pekolcay Yurdu'nda kalan hemşirelik bölümü öğrencileri, Diyabet ve Obezite Haftası kapsamında çeşitli bilgilendirme etkinlikleri düzenledi.

Öğrenciler, özellikle açlık ve tokluk şekerini ölçerek hemşirelik alanındaki yeteneklerini pratiğe döndü. Aynı zamanda yurtta kalan diğer öğrenci arkadaşları ve yurt çalışanlarına da şeker ölçümü yaparak şeker hastalığı ve obezite konularında farkındalık oluşturmayı amaçladılar.

aw084260-02.jpg

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Hemşirelik Öğrencileri Diyabet ve Obezite Haftası'nda İş Başında

Bu anlamlı etkinlik, hemşirelik öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı bulmalarına olanak tanıdığı gibi, sağlık konularında toplum bilincini artırmaya yönelik bir adım olarak öne çıktı.

Hemşirelik Öğrencileri, Necla Pekolcay Yurdu'nda Diyabet ve Obezite Bilgilendirme Etkinliği Düzenledi

Diyabet ve Obezite Haftası'nı değerlendiren öğrenciler, bu haftanın sağlık konularında farkındalık oluşturmak, koruyucu sağlık hizmetleri konusunda toplumu bilinçlendirmek adına önemli bir platform sunduğunu vurguladılar.

Yurtta Kalan Öğrenciler Arasında Gerçekleştirilen Şeker Ölçümü İle Sağlık Farkındalığı Arttırıldı

aw084260-03.jpg

Yurtta kalan öğrenciler arasında gerçekleştirilen bu bilgilendirme etkinliği, sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlıkları konularında katılımcılara önemli bilgiler sunarken, aynı zamanda öğrencilerin birbirleri arasındaki dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmeye yönelik bir platform oluşturdu.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yurdunda Hemşirelik Öğrencilerinden Sağlık Dolu Etkinlik

Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, genç nesillerin sağlık konularında bilinçlenmelerine ve bu konuda sorumluluk almalarına katkı sağlamaktadır.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Yeniçağa İlçesindeki Ahşap Ev Yangınında Hayatını Kaybeden Yaşlı Çift: Emine ve Ömer Işık
Yeniçağa İlçesindeki Ahşap Ev Yangınında Hayatını Kaybeden Yaşlı Çift: Emine ve Ömer Işık
Bolu Jandarması, Görme Engelli Yavru Köpeği Koruma Altına Alarak Duyarlılık Örneği Gösterdi
Bolu Jandarması, Görme Engelli Yavru Köpeği Koruma Altına Alarak Duyarlılık Örneği Gösterdi
Mudurnu'da Coşku ve Saygıyla Kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü
Mudurnu'da Coşku ve Saygıyla Kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü
İstanbul Merkezli Kahramanlar-29 Operasyonu: Bakan Yerlikaya Liderliğindeki Başarılı Çalışma
İstanbul Merkezli Kahramanlar-29 Operasyonu: Bakan Yerlikaya Liderliğindeki Başarılı Çalışma
Yeniden Refah Partisi, 2024 Yerel Seçimleri İçin Güçlü Bir Kadro ve Hedeflerle Yola Çıkıyor
Yeniden Refah Partisi, 2024 Yerel Seçimleri İçin Güçlü Bir Kadro ve Hedeflerle Yola Çıkıyor
Hülya Avşar’ın videosu sonrasında kırma zeytine ilgi arttı
Hülya Avşar’ın videosu sonrasında kırma zeytine ilgi arttı
Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde Otomobil Yangını
Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde Otomobil Yangını
Türkiye'nin sismik gerçeği: Malatya depreminin Bolu'ya etkisi
Türkiye'nin sismik gerçeği: Malatya depreminin Bolu'ya etkisi