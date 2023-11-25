Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yurdunda Diyabet ve Obezite Bilgilendirme Etkinliği

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Necla Pekolcay Yurdu'nda kalan hemşirelik bölümü öğrencileri, Diyabet ve Obezite Haftası kapsamında çeşitli bilgilendirme etkinlikleri düzenledi.

Öğrenciler, özellikle açlık ve tokluk şekerini ölçerek hemşirelik alanındaki yeteneklerini pratiğe döndü. Aynı zamanda yurtta kalan diğer öğrenci arkadaşları ve yurt çalışanlarına da şeker ölçümü yaparak şeker hastalığı ve obezite konularında farkındalık oluşturmayı amaçladılar.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Hemşirelik Öğrencileri Diyabet ve Obezite Haftası'nda İş Başında

Bu anlamlı etkinlik, hemşirelik öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı bulmalarına olanak tanıdığı gibi, sağlık konularında toplum bilincini artırmaya yönelik bir adım olarak öne çıktı.

Hemşirelik Öğrencileri, Necla Pekolcay Yurdu'nda Diyabet ve Obezite Bilgilendirme Etkinliği Düzenledi

Diyabet ve Obezite Haftası'nı değerlendiren öğrenciler, bu haftanın sağlık konularında farkındalık oluşturmak, koruyucu sağlık hizmetleri konusunda toplumu bilinçlendirmek adına önemli bir platform sunduğunu vurguladılar.

Yurtta Kalan Öğrenciler Arasında Gerçekleştirilen Şeker Ölçümü İle Sağlık Farkındalığı Arttırıldı

Yurtta kalan öğrenciler arasında gerçekleştirilen bu bilgilendirme etkinliği, sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlıkları konularında katılımcılara önemli bilgiler sunarken, aynı zamanda öğrencilerin birbirleri arasındaki dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmeye yönelik bir platform oluşturdu.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yurdunda Hemşirelik Öğrencilerinden Sağlık Dolu Etkinlik

Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, genç nesillerin sağlık konularında bilinçlenmelerine ve bu konuda sorumluluk almalarına katkı sağlamaktadır.