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Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'nden öğretmenlerine müzikal karşılama

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'nden öğretmenlerine müzikal karşılama

24 Kasım Öğretmenler Günü, Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'nde unutulmaz bir etkinlikle kutlandı. Düzce'de gerçekleştirilen bu özel gün, öğrencilerin öğretmenlerine hazırladığı sürprizle taçlandı.

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Öğretmenler Günü'nü kutlamak için özel bir etkinlik düzenledi. Müzik eğitimi gören öğrenciler, sabah erken saatlerde okula gelen öğretmenlerini klasik müzik eserleri eşliğinde çiçeklerle karşıladı. Bu anlamlı karşılama, öğretmenlerin yüzünde mutluluk ve şaşkınlık yarattı.

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Anlamlı sürpriz ve öğretmenlerin mutluluğu

Okul Müdürü Nazmi Bal, öğrencilerin öğretmenlerini müzik ve çiçeklerle karşılamasının, hem öğretmenleri hem de öğrencileri duygulandıran güzel bir sürpriz olduğunu belirtti. Bu özel gün, öğretmen ve öğrenci arasındaki bağı pekiştiren anlamlı bir etkinlik olarak tarihe geçti.

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Düzce'de öğretmenler günü kutlamaları

Düzce genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Öğretmenler Günü, Güzel Sanatlar Lisesi'nde de benzersiz bir atmosferle yaşandı. Öğrencilerin öğretmenlerine olan sevgi ve saygılarını ifade etme şekli, diğer okullara da örnek teşkil etti.

Müzik ve eğitimin harmonisi

Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik eğitimi alan öğrenciler, bu özel günde yeteneklerini sergileyerek öğretmenlerine unutulmaz bir anı bıraktı. Müzik, eğitim ve sevginin bir araya geldiği bu etkinlik, Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemini vurguladı.

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