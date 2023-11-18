Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Modifiyeli Araç Kullanıcılarına Uyarıda Bulundu
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, modifiyeli araç sürücülerine önemli bir uyarıda bulundu.
Modifiyeli araçlara yönelik denetimlerin devam ettiği belirtilen açıklamada, sürücülere hitaben yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Modifiye adı altında araçların kaportalarında, egzozlarında, ışık donanımlarında ve lastik ölçülerinde yapılan farklı teknik işlemler, ummadığınız anda kaza yapmanıza neden olur. Modifiyeli araçlar hem bizlere hem de çevreye zarar verdiği gibi aracınızın ömrünü de kritik biçimde kısaltır." Trafik güvenliği ve çevre koruma adına yapılan bu uyarı, sürücülerin bilinçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.
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