Düzce İl Özel İdaresi, Tarımda Dijital Dönüşüm İle Verimliliği Artırıyor

Düzce İl Özel İdaresi, tarım sektöründe dijital dönüşümü desteklemek ve çiftçilerin verimliliğini artırmak amacıyla önemli bir adım attı.

Yapılan protokol ile alınan dijital toprak analiz cihazı, çiftçilere topraklarını daha etkili bir şekilde yönetme imkanı sunacak.

Protokol İle Dijital Toprak Analiz Cihazının Kullanımı Onaylandı

Düzce Vali Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Milletvekili Ayşe Keşir ve Milletvekili Ercan Öztürk'ün katılımıyla, İl Özel İdaresi ile Ziraat Odaları arasında dijital toprak analiz cihazının kullanımına ilişkin protokol imzalandı. Bu protokolle birlikte, çiftçilere yönelik tarımsal verimliliği artırmak ve toprak analizlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla dijital bir çözüm getirildi.

Dijital Toprak Analiz Cihazı Nedir?

Dijital toprak analiz cihazı, toprağın pH değeri, organik madde, azot, fosfor, potasyum, kil miktarları, katyon değişim oranı ve sıcaklık gibi önemli parametreleri kısa sürede ölçerek detaylı bir analiz sunar. Bu sayede çiftçiler, topraklarının özelliklerini daha iyi anlayabilir ve bu bilgileri kullanarak daha verimli tarım yapabilirler.

Vali Aslan: "Çiftçilere Hayırlı Olsun"

Vali Selçuk Aslan, imzalanan protokol ile alınan dijital toprak analiz cihazının Düzceli çiftçilere hayırlı olmasını diledi. Dijital dönüşümün tarım sektöründe sağlayacağı faydaları vurgulayarak, çiftçilerin bu teknolojiden maksimum düzeyde faydalanmalarını temenni etti.

Milletvekilleri: Dijital Toprak Analiz Cihazı İle Verimlilik Artacak

Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'de çiftçilerin kullanımı için dijital ve taşınabilir bir toprak analiz cihazının bulunduğunu belirterek, İl Özel İdare ve Ziraat Odası Başkanları ile yapılan ortak protokolün çiftçilere hayırlı olmasını ifade etti. Milletvekili Ercan Öztürk ise dijital toprak analiz cihazının, çiftçilerin daha verimli ürünler yetiştirebilmesine imkan sağlayacağını belirterek, İl Özel İdaresine teşekkür etti.

Bu adım, tarım sektöründe dijitalleşmenin ve teknolojinin kullanımının yaygınlaştırılması açısından önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor. Dijital toprak analiz cihazı sayesinde çiftçiler, tarım yöntemlerini daha bilinçli bir şekilde uygulayarak verimliliklerini artırabilecekler.