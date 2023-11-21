Düzce İş Dünyasında Yeşil Dalganın Yükselişi: Avrupa Uyum Eğitimleri Sonuçlandı

Düzce'de firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatına uyumu için DTSO tarafından başlatılan eğitim programı tamamlandı. Eğitimlerde karbon ayak izi, AB çevresel standartları ve ihracat kriterleri ele alındı.

Düzce'de Yeşil Dönüşüm Hamlesi: Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum Eğitimi Tamamlandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın 2023 yılı teknik destek programı kapsamında, Düzce'deki firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum sürecine katkı sağlamak amacıyla bir proje başlattı. "Düzce Firmalarının Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyumu Projesi" adını taşıyan bu önemli girişim, ilde faaliyet gösteren firmaların çevresel standartlara uyumunu hızlandırmayı hedefliyor.

Eğitim Süreci ve İçeriği

Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimler, katılımcı firmalara karbon ayak izi hesaplama yöntemleri, AB ülkelerinin ürün bazlı çevresel kriterleri ve ihracat aşamasındaki ürün standartları hakkında bilgiler sunuyor. Eğitimlerle, firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatı gerekliliklerine uyum sağlaması ve uluslararası pazarda rekabet edebilirliğini artırması amaçlanıyor.

DTSO'nun Katkıları ve Başkanın Açıklamaları

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, odanın, üyelerinin ham madde temininden ihracat aşamasına kadar olan süreçlerde yanlarında olmaya devam ettiğini vurguladı. Bıyık, küresel ısınma ve kaynakların verimli kullanılması gibi çevresel meselelerin, özellikle Avrupa Birliği başta olmak üzere dünya genelinde giderek daha fazla önem kazandığını belirtti. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bu süreçte önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Bıyık, Türkiye'nin AB'nin önemli tedarikçilerinden biri olarak bu kriterlere uyum göstermek için önemli mesafe kat ettiğini ifade etti.

Gelecek Aşamalar ve Firmalara Yönelik Ziyaretler

Projenin gelecek aşamalarında, DTSO tarafından firmaların yerinde ziyaret edilerek ihtiyaç analizleri yapılması planlanıyor. Bu ziyaretlerle, firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum sürecindeki spesifik ihtiyaçları tespit edilecek ve bu doğrultuda destek sağlanacak.