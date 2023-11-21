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Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nden Hayati Uyarı: Soba Zehirlenmelerine Karşı Korunma Yolları

Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nden Hayati Uyarı: Soba Zehirlenmelerine Karşı Korunma Yolları

Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nden kışa hazırlık uyarıları: Soba güvenliği, zehirlenme ve yangın risklerine karşı alınması gereken önlemler ve evlerde yangın tüpü önemi vurgulandı.

Kış Mevsimi Yaklaşırken Önemli Uyarılar

soba-temizligi-hayat-kurtarir.jpgDüzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kış aylarında artan soba kullanımı nedeniyle zehirlenme risklerine ve yangın tehlikesine karşı halkı uyardı. Kış mevsiminin getirdiği risklere dikkat çekerek, vatandaşların alması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Soba Zehirlenmelerine Karşı Önlemler

İtfaiye Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yaşanan soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Lodos rüzgarının etkisiyle artabilecek zehirlenme vakalarına karşı baca temizliğinin önemi, soba borularının düzenli bakımı ve kömür kalitesinin yüksek tutulması gibi konulara vurgu yapıldı.

Yangın Önlemleri ve Güvenlik İpuçları

Ayrıca, yangın durumlarına karşı her ev ve iş yerinde yangın tüpü bulundurulmasının önemi üzerinde duruldu. İtfaiye Müdürlüğü, yangın tüpünün varlığının büyük bir faciayı önleyebileceğine dikkat çekerek, yangın güvenliği konusunda bilinçlendirme yaptı.

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