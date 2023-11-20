Düzce Kardüz Yaylası'nda 17 kişi kar fırtınasında mahsur kaldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan Kardüz Yaylası, ani kar yağışıyla birlikte zorlu bir durumun eşiğine geldi. 17 vatandaşın yaylada mahsur kalması sonucu, Düzce İl Özel İdaresi, UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahale etti.

Düzce'nin Gölyaka ilçesi, doğal güzellikleriyle ünlü Kardüz Yaylası'nda beklenmedik bir olay yaşandı. Ani bir kar fırtınasının bastırmasıyla 17 kişi, yaylada mahsur kaldı. Yaylada bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

Ekiplerin zorlu kurtarma operasyonu

Düzce İl Özel İdaresi, Ulusal Medikal Arama Ekibi (UMKE) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için hızla harekete geçti. Greyderlerin desteğiyle yaylaya çıkan yolun kardan temizlenmesi ve ekiplerin ulaşımının sağlanması uzun uğraşlar gerektirdi.

Sağ salim kurtarılan vatandaşlar

UMKE ekiplerinin yaptığı ilk sağlık kontrollerinde, mahsur kalan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Yolun açılmasının ardından vatandaşlar, kendi araçlarıyla güvenli bir şekilde kent merkezine indirildi.

Doğanın kucak açtığı anlar ve beklenmedik tehlikeler

Bu olay, doğanın güzelliklerinin yanı sıra, beklenmedik tehlikelere de gebe olduğunu bir kez daha gösterdi. Kardüz Yaylası'nın doğal güzellikleri, ani hava değişimleriyle birleşince, vatandaşların hayatını tehlikeye atabilecek durumlar ortaya çıkabiliyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası'nda yaşanan bu olay, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi sayesinde olası bir faciayı önledi. Doğa şartlarının ne kadar hızlı değişebileceğine ve bu tür durumlarda alınması gereken önlemlere dikkat çeken bir örnek teşkil etti.