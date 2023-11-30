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Düzce otoyolunda şaşırtan kaza: uçan balata camdan içeri girdi!

Düzce otoyolunda şaşırtan kaza: uçan balata camdan içeri girdi!

Düzce, Anadolu Otoyolu'nda yaşanan beklenmedik bir kaza, sürücüler arasında şok etkisi yarattı. Ankara'dan İstanbul istikametine ilerleyen bir aracın ön camından içeriye, başka bir araçtan fırlayan balata girdi.

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nun hareketli rotalarından birinde alışılmadık bir trafik kazası meydana geldi. Ankara istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden E.Ş. yönetimindeki 51 ABD 094 plakalı araç, beklenmedik bir durumla karşılaştı. Hızla ilerleyen aracın ön camından, aniden başka bir araçtan fırlayan balata içeri girdi. Sürücü E.Ş.'nin omzunu yaraladı.

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Kazanın meydana gelişi ve sonuçları

Bu şaşırtıcı olay, Anadolu Otoyolu Düzce bölümünde gerçekleşti. Yaralanan sürücü, aracıyla Düzce gişelerine kadar ilerleyebildi ve burada bekleyen sağlık ekiplerince hemen hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumu hakkında yapılan ilk açıklamalarda, durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerindeki incelemeler ve sonrası

Kazanın ardından, ilgili yetkililer olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Böylesine nadir bir kaza vakasının detayları, uzmanlar tarafından inceleniyor. Kazanın nasıl meydana geldiği ve benzer olayların önüne geçmek için alınabilecek önlemler konusunda çalışmalar sürüyor.

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