Düzce Şehir Mezarlığı'nda Fırtına Felaketi

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'nin birçok ilinde etkisini gösteren şiddetli fırtına, Düzce'de özellikle Şehir Mezarlığı'nda büyük hasara yol açtı. Kökünden sökülerek devrilen ağaçlar, mezarlık alanında önemli zararlara neden oldu.

Fırtınanın şiddetiyle kök kısmından kopan ağaçlar, Düzce Şehir Mezarlığı'nda kabirlere ciddi hasarlar verdi. Özellikle ağaç köklerinin yüzeye çıkmasıyla birlikte bazı kabir taşları ve mermerleri kırıldı. Bu durum, mezarlıkta yürütülen bakım ve düzenleme çalışmalarının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Mezarlıklar Müdürlüğü'nün Önleyici Tedbirleri

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, daha önceden şehir mezarlığındaki ağaçların köklerinin yeni açılan mezarlarla birlikte zarar gördüğünü ve bu sebeple rüzgara dayanıklılığının azaldığını tespit etmişti. 2021 yılında başlatılan çalışmalarla, biyolojik ömrünü tamamlamış ve mezarlara zarar veren ağaçların kaldırılması süreci başlatılmıştı. Bu proaktif yaklaşım, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan fırtınanın potansiyel tehlikelerini önemli ölçüde azalttı.

Vinç Yardımıyla Kaldırılan Tehlikeli Ağaçlar

Şehir mezarlığında devrilen ağaçlar, vinç yardımı ile güvenli bir şekilde kaldırıldı. Aynı zamanda mezarlık içindeki diğer tehlike arz eden ağaçlar da vinç yardımıyla alınarak, olası kazaların önüne geçilmesi planlandı.

Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olmanın Önemi

Bu olay, şehir mezarlıklarının doğal afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesinin önemini vurguluyor. Düzce Belediyesi'nin proaktif tedbirleri ve hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük zararların önüne geçildi.