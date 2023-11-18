Düzce Tezgahlarında Az da Olsa Görülen Palamut, Balıkçıları ve Alıcıları Sevindiriyor

Karadeniz'de bu yıl az da olsa görülmeye başlanan palamut balığı, Düzce tezgahlarına indi. 1 Eylül'de başlayan avlanma sezonu ile birlikte balık tezgahlarında hareketlenme yaşanıyor.

Geçen yıla kıyasla palamutun az olduğu gözlemlenen Karadeniz'de, hamsi balığı bolluğu dikkat çekiyor. Ancak son zamanlarda palamut da denizde görülmeye başlandı.

Düzce'deki balık tezgahlarında 150 liradan satışa sunulan palamutun az da olsa bulunması balıkçıları ve alıcıları sevindiriyor. Balıkçı Hülya Kılıç, durumu değerlendirirken, "Tezgahta son durum iyi gidiyor. Palamut az da olsa var. İnşallah devamı gelir diye bekliyoruz. Geçen yıl kadar olmasa da şu an gayet iyi durumda. Yavaş yavaş çıkıyor ve Karadeniz’de görülüyor. Bir yandan da olta balıkçılığı devam ediyor. Hatta şu anda olta balıkçılığı da iyi seyrediyor. Biz tezgahımıza getiriyoruz. Barbun balığı da az görülüyordu. O da başladı diyebiliriz. Şu anda tezgahlar güzel" şeklinde konuştu.