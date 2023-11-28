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Düzce trafik kontrolleri artıyor: 5,093 araç denetimi

Düzce trafik kontrolleri artıyor: 5,093 araç denetimi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre, son bir hafta içinde polis sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 5,093 araç ve sürücü kontrol edildi. Bu süreçte trafik güvenliğini ihlal eden 2,078 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kazaların bilançosu ağır: 32 kaza, 24 yaralı

Düzce genelinde son bir haftada meydana gelen 32 trafik kazası, güvenlik konusundaki endişeleri artırıyor. İl genelinde 16'sı maddi hasarla sonuçlanan bu kazalarda toplamda 24 kişi yaralanmış durumda. Bu istatistikler, trafik kazalarının ciddiyetini ve önlem almanın önemini bir kez daha vurguluyor.

Trafikte dikkat ve kurallara uyum çağrısı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için vatandaşlara dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu. Açıklamada, "Trafikte dikkatli olmak ve kurallara uymak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, bireylerin trafik güvenliği konusunda daha bilinçli ve sorumlu davranmalarının gerekliliğini vurguluyor.

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