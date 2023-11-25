Düzce Üniversitesi, 7. Kocaeli Üniversite Tanıtım Günleri'nde Öğrencilerle Buluştu

tanıtım stantları ve akademisyenlerin lise son sınıf öğrencilerine yönelik eğitim seminerleri ile dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi 7. Kocaeli Üniversite Tanıtım Günleri'nde Öne Çıktı

Düzce Üniversitesi'nin standında öğrenciler, üniversitenin fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları, bölümleri ve kampüs yaşamı hakkında detaylı bilgiler alırken, öğretmenler de yoğun ilgi gösterdi. Tanıtım görevlileri, üniversitenin nitelikli eğitimi, modern tesisleri, ulusal ve uluslararası başarıları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Üniversitenin Nitelikli Eğitimi ve Modern Tesisleri Öğrencileri Cezbediyor

Özellikle Tıp, Mühendislik, Gastronomi ve Mutfak Sanatları gibi alanlara ilgi gösteren öğrencilere, Düzce Üniversitesi'nin teorik eğitimle birlikte uygulamalı derslerle de önemli fırsatlar sunduğunu vurgulandı. Öğrencilerin sorularını detaylı şekilde cevaplayan tanıtım görevlileri, Düzce Üniversitesi'nin akademik başarıları, kariyer planlaması ve kampüs hayatı açısından tercih edilmesi gereken bir yüksekokul olduğunu belirttiler.