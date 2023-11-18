Düzce Üniversitesi, AFAD İşe Alım Süreçleri ve Gönüllülük Konulu Etkinlik Düzenledi

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından organize edilen "AFAD’da İşe Alım Süreçleri ve Gönüllülük" adlı etkinlik, İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa, AFAD Düzce İl Müdürü Ali Kartal, AFAD personeli Nefise Yıldız ve Düzce Üniversitesi öğrencileri katıldı. AFAD Müdürü Ali Kartal, katılımcılara AFAD'ın görevleri, kuruluşu ve afet durumlarında yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Müdür Kartal, AFAD'ın deprem, orman yangınları ve çeşitli afetlere müdahale etme misyonu üzerinde durarak, "Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile başlayan süreç, 2009’dan beri AFAD olarak devam etmektedir. AFAD olarak birçok farklı afetle mücadele ediyoruz ve hasarı en aza indirmeye çalışıyoruz" dedi. AFAD personeli Nefise Yıldız ise AFAD'da kariyer ve işe alımların nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

Etkinlik, soru-cevap bölümü ve teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi. Bu tür etkinlikler, öğrencilere kariyer olanakları hakkında bilgi vermenin yanı sıra AFAD gibi önemli kurumlarla bağlantı kurma fırsatı sunarak öğrencilerin geleceğe yönelik planlamalarına katkı sağlıyor.