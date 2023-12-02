Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda İlham Verici Bir Adım: "Green Food-Green Plate"

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, "Alakart Mutfak" dersinde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında farkındalık yaratmak amacıyla önemli bir adım att

Bu girişim, "Green Food-Green Plate" adlı uygulama ile gerçekleşti. Öğrenciler, sadece lezzetli yemekler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir yaklaşımı benimseyerek örnek bir proje hayata geçirdi.

Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Farkındalığı: "Daha Yaşanabilir Bir Dünya Mümkün"

Bu benzersiz uygulamanın sorumlusu olan Öğretim Görevlisi Vedat Kayış, projenin temel felsefesini "Daha Yaşanabilir Bir Dünya Mümkün" olarak açıkladı. Kayış, atıksız ve çevreye en az zararla uygulama yapmanın öncelikli hedefler arasında olduğunu belirterek, bu bağlamda Bonna Sürdürülebilir tabaklarla yapılan uygulama sunumlarının önemine vurgu yaptı. Bu adım, sadece lezzetin değil, aynı zamanda çevre bilincinin de sofralara taşınmasını amaçlıyor.

Sürdürülebilirlik Mutfakta Başlıyor: Bonna Sürdürülebilir Tabaklar

Vedat Kayış, sürdürülebilirlik kavramının sadece ürün kullanımı, ambalaj ve etiket uygulamalarında değil, aynı zamanda mutfak uygulamalarında ve pişirme aşamalarında da hayata geçirilebileceğine dikkat çekiyor. Bu bağlamda, öğrencilerin Bonna Sürdürülebilir tabaklar kullanarak gerçekleştirdiği uygulama sunumları, sürdürülebilir bir mutfak anlayışının mümkün olduğunu gösteriyor. Bu tabaklar, atık oluşumunu minimize ederek çevre dostu bir yaklaşımın benimsenmesine katkı sağlıyor.

Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliğiyle Mücadelede Bilinçlendirme: Green Food-Green Plate Uygulaması

Vedat Kayış, öğrencilerin sadece sürdürülebilir malzemeler kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda mutfak uygulamalarında da çevre dostu yaklaşımları benimsemelerinin, bu alanda farkındalık oluşturmak adına önemli bir adım olduğunu vurguluyor. "Green Food-Green Plate" uygulaması, sadece lezzetli yemekler sunmanın ötesinde, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında toplumsal bilinci artırmayı hedefliyor. Bu örnek proje, gelecek nesillerin daha bilinçli ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu öğrenci girişimi, sadece bir yemek sunumu değil, aynı zamanda geleceğin şeflerini, işletmecilerini ve gastronomi profesyonellerini çevresel sorumluluklarıyla yetişen bireyler olarak şekillendirmeye yardımcı olabilir. "Green Food-Green Plate" uygulaması, sadece bir ders etkinliği değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği mücadelesine yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.