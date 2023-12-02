Düzce Üniversitesi Akciğer Kanseri Sempozyumu: Bilgi ve Farkındalık Paylaşımı

Sempozyumda konuşan uzmanlar, akciğer kanserinin günümüzde en sık görülen kanser türü olduğunu ve sigara içenlerin içmeyenlere göre 20 kat daha fazla risk taşıdığını vurguladılar.

Sigara ve Risk Faktörleri Üzerine Dr. Öğretim Üyesi Abdülkadir Kaya'nın Sunumu

Programın ilk konuşmacısı olan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Abdülkadir Kaya, "Akciğer Kanseri: Sigara ve Risk Faktörleri" başlıklı sunumunda, sigara içenlerde akciğer kanseri riskinin sigara içmeyenlere göre 20 kat daha fazla olduğunu belirtti. Kaya, sigara bırakma desteğinin önemine vurgu yaparak sunumunu tamamladı.

Tanı ve Şikayetler Üzerine Dr. Öğretim Üyesi Özlem Ataoğlu'nun Sunumu

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Özlem Ataoğlu, "Akciğer Kanseri Şikayetler ve Tanı Yöntemleri" konulu sunumunda, akciğer kanserinin günümüzde en sık görülen kanser türü olduğunu ve hastalığın semptomlarından bahsetti. Erken teşhisin önemine vurgu yaparak bilgi verdi.

Patolojik Değerlendirme ve Cerrahi Tedavi Üzerine Doç. Dr. Sinem Kantarcıoğlu Coşkun'un Sunumu

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinem Kantarcıoğlu Coşkun, "Akciğer Kanseri Özellikleri ve Patolojik Değerlendirme" başlıklı konuşmasında, akciğer kanserinin özellikleri ve patolojik değerlendirmesi hakkında bilgiler verdi. Akciğer kanserinin genellikle sigara ile ilişkilendirildiğini vurgulayarak katılımcıları bilgilendirdi.

Evreleme ve Cerrahi Tedavi Üzerine Op. Dr. Leyla Acar'ın Sunumu

Programa konuk olarak katılan Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde görev yapan Op. Dr. Leyla Acar, "Akciğer Kanserinde Evreleme" konulu sunumunda, akciğer kanseri evreleme süreçlerini anlattı. Doğru evrelemenin tedavi planlamasında kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Cerrahi Tedavi ve Radyoterapi Uygulamaları Üzerine Konuşmalar

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Kara, "Akciğer Kanserinin Cerrahi Tedavisi" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Esra Oğuz ise "Akciğer Kanseri Radyoterapi Uygulamaları" hakkında bilgiler paylaştı.

Fitoterapi ve Kemoterapi Üzerine Dr. Ertay Boran ve Uzm. Dr. İbrahim Bilen'in Konuşmaları

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ertay Boran, "Fitoterapi ve Akciğer Kanseri" konulu konuşmasında fitoterapiyi ele aldı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Onkoloji Kliniği'nde görev yapan Uzm. Dr. İbrahim Bilen ise "Akciğer Kanserinde Kemoterapi Uygulamaları" başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

Sempozyumun Kapanışı ve Teşekkür Belgesi

Programın son konuşmacısı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mertay Boran oldu. "DÜTF Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavi Olguları" başlığı altında, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemlerini detaylı bir şekilde anlatarak erken teşhisin öneminin altını çizdi. Sempozyum, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı’nın konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.