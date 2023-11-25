Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Duygusal ve Anlamlı Öğretmenler Günü Etkinliği

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, "Mesleğim Değerim, Mesleğimde Değerim" temalı özel bir etkinlikle Öğretmenler Günü'nü kutladı. Etkinlik, Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı'nda düzenlendi ve birçok öğrenci topluluğunun iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Programa Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aslıhan Kuyumcu Vardar ve Dr. Öğretim Üyesi Hakan Sarıtiken’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Anlamlı Öğretmenler Günü Etkinliğ

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, duygusal yönlere vurgu yaparak, öğretmenlerin öğrencilerinin kendilerini sevmesine ve keşfetmesine büyük katkı sağladığını belirtti. Eğitim Fakültesi olarak duygusal ve manevi yönü ağırlıklı, mesleği yaşam tarzına dönüştürecek öğretmenler yetiştirmeye odaklandıklarını ifade etti.

Rektör Yardımcısı ve Dekanın Konuşmalarıyla Duygusal Bir Başlangıç

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, meslek hayatına öğretmenlikle başladığını ve 23 yıl Eğitim Fakültesinde görev aldığını dile getirdi. Öğretmenlik mesleğinin manevi yönü güçlü, kutsal ve idealist bir meslek olduğunu vurgulayan Genç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, Cumhuriyet; sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” sözüyle konuşmasını noktaladı.

Öğretmen Adaylarından Bilim ve Fen Topluluğu İle Mikroskop İncelemesi

Etkinlikte ayrıca Düzce Kız Meslek Lisesi eski Müdürü Melek Özgüner ve emekli öğretmen Şerefnur Vardar, duygu ve düşüncelerini dile getirerek öğrencilerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Okul Öncesi Eğitim Topluluğu'ndan Renkli Resim Çalışmaları

Bilim ve Fen Topluluğu, mikroskop incelemesi ve deneylerle; Okul Öncesi Eğitim Topluluğu, Öğretmenler Günü’ne özel resim çizimleriyle; Türkçe Topluluğu, kompozisyon ve sergilerle; Özel Eğitim Topluluğu, bölüm çalışmaları ve etkinliklerle programa katkıda bulundu.

Türkçe Topluluğu İle Kompozisyon ve Sergi Sergileme

Programda, Eğitim Fakültesi’ndeki iki fidana, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde vefat eden öğrenciler Mithat Sarraç ve Murat Özyaşar’ın adı verildi. "Mesleğim Değerim, Mesleğimde Değerim" temalı Öğretmenler Günü etkinliği, stantların ziyaret edilmesiyle sona erdi.