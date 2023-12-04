Düzce Üniversitesi öğrencilerinden yenilikçi başarı: geri dönüşüm malzemeleriyle elektrikli araç üretimi

Düzce Üniversitesi öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden elektrikli araç üretti. TEKNOFEST 2023'te Türkiye 3'üncüsü olan bu yenilikçi proje, sürdürülebilirlik ve mühendislikteki başarıyı temsil ediyor.

Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören üç yetenekli öğrenci, sıra dışı bir projeye imza attı. Geri dönüşüm malzemelerini kullanarak elektrikli bir araç üreten bu gençler, hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Ürettikleri araç ile TEKNOFEST 2023'te Türkiye üçüncüsü olmayı başaran bu öğrenciler, sürdürülebilirlik ve inovasyonun mükemmel bir örneğini sergiledi.

Geri dönüşümle elektrikli araç üretimi: Üniversite öğrencilerinden ilham verici proje

Düzce Üniversitesi öğrencileri, elektrikli araç üretme hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Mekatek Topluluğu'yla iş birliği yaparak, maddi imkanları kısıtlı olmasına rağmen, geri dönüştürülebilir malzemeler, ameliyat sedyeleri, bozuk aküler ve hurda araçlardan topladıkları parçalarla etkileyici bir elektrikli araç ortaya çıkardı. Bu araç, TEKNOFEST 2023'te büyük bir başarı elde etti.

Yenilikçi yaklaşım: hurda malzemelerle otonom araç üretimi

Düzce Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Soner Kayahan'ın liderliğindeki ekip, aracın üretim sürecini detaylandırdı. Hurda araçlardan toplanan malzemelerle araçlarına uygun parçaları revize ederek, tüm malzemeleri geri dönüştürülebilir ürünlerden yarattılar. Aracın şasesi olarak ameliyat sedyesi kullanılırken, iç kısımdaki fren sistemi ve amortisör sistemi gibi önemli bileşenler de hurda araçlardan elde edildi. Dış kabukta ise cam elyafı ve kompozit malzemeler tercih edildi.

TEKNOFEST'te göz kamaştıran başarı ve takım ruhu ödülü

Ekip, tasarım ve uygulama aşamalarında yoğun bir çalışma temposu benimsedi. TEKNOFEST binek otonom araç yarışmasında bu ürünleriyle yarışan ekip, hem üçüncülük elde etti hem de 'en iyi takım ruhu' ödülünün sahibi oldu. Irmak Kardaş ve Tolga Keskin gibi ekip üyelerinin katkılarıyla, projenin her aşamasında özveri ve takım çalışması ön plandaydı.

Teknik ayrıntılar ve performans: 4.4 kilovat akü ile 50 kilometre menzil

Elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencisi Tolga Keskin, aracın elektrik aksamının detaylarını paylaştı. Eski elektrikli bisiklet ve motosikletlerden toplanan malzemelerle, 4.4 kilovat kapasiteli bir aküye sahip aracı inşa ettiler. Bu akü, araca yaklaşık 50 kilometre menzil sağlıyor. Araç, test sürüşlerinde 55 kilometreye kadar hızlara ulaşabiliyor, bu da alanın müsait olması durumunda daha yüksek hızlara çıkabileceğini gösteriyor.

Yenilikçi mühendislik ve sürdürülebilirlik buluşması

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin bu projesi, hem teknolojik yenilikleri hem de sürdürülebilirlik ilkelerini bir araya getiriyor. Geri dönüşüm malzemeleriyle üretilen bu elektrikli araç, geleceğin ulaşım çözümlerine dair umut verici bir örnek teşkil ediyor. Genç mühendislerin bu başarısı, gelecek nesillere ilham veriyor ve yenilikçi düşüncenin sınırlarını zorluyor.