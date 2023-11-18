Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Zeynep Güler, Avrupa Birliği Sanatsal Üretim Fonu'ndan Hibe Desteği Alacak

Proje, evlerimizde yetiştirdiğimiz bitkilerle kurduğumuz ilişkiyi inceleyerek, pandemi sonrası artan bitki yetiştirme ilgisini ve duvarlar arasındaki doğa ile olan ilişkimizi sorguluyor.

Düzce'nin bitki örtüsünün detaylarını keşfetmeyi amaçlayan proje, öncelikle Düzce'de ardından Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek sergilerle sunulacak. Ayrıca, sergileri takip eden aylarda ilgili şehirlerde proje odaklı sanatçı konuşmaları düzenlenecek. Proje kapsamında ayrıca Düzce'de fotoğraf üzerine bir atölye ve Düzce'nin endemik bitkileri ve kültür tarihi üzerine iki seminer düzenleme planı bulunuyor. Bu projenin desteklenmesi, sanat ve doğa arasındaki etkileşimi anlamak ve topluma bu konuda bilinç kazandırmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.