Düzce Üniversitesi sanat öğrencilerinin başarısı: BASE 2023 Sergisi'nde yer aldılar

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin yetenekli öğrencileri, sanat dünyasında önemli bir adım attı. Resim Bölümü mezunu ve yüksek lisans öğrencileri Nuray Çiçek ile Dilan Yılan, eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Bu sergi, genç ve yetenekli sanatçıları destekleyerek, onlara ulusal bir platform sunuyor.

Düzce Üniversitesi'nden ulusal başarıya uzanan yol

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği, Bilgili Sanat iş birliğiyle gerçekleşen BASE 2023, bu yıl yedinci kez sanatseverleri ağırlıyor. Sergi, İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Akaretler Sıraevler’de düzenleniyor. 1290 aday arasından sıyrılarak sergileme şansı yakalayan Düzce Üniversitesi öğrencileri, sanat dünyasında adından söz ettirmeye başladı.