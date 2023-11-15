Düzce Üniversitesi'nde 10 Saatlik Başarılı Mesane Kanseri Ameliyatı

Bu başarılı operasyon, mesane kanserinin ileri evrelerinde uygulanan karmaşık bir laparoskopik cerrahi prosedürdü.

Operasyon, mesane kanseri teşhisi konulan ve hastalığı böbreğine de yayılmış olan N.G. üzerinde yapıldı. Dr. Şenoğlu ve ekibi, bu zorlu durumu, hastanın cildinde kesik yapmadan gerçekleştirdikleri bir dizi ameliyatla ele aldılar. Bu yöntem, hastanın iyileşme süresini önemli ölçüde hızlandırdı. Dr. Şenoğlu, hastalığın en büyük sebebinin sigara olduğunu ve sıklıkla idrarda kan görülmesi ile belirti verdiğini belirtti. Hastanın ameliyat sonrası takiplerinde herhangi bir ek problemle karşılaşılmadı.

N.G., ameliyat öncesinde yaşadığı ağrılar, halsizlik ve kanamalar gibi ciddi semptomlardan bahsederken, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne başvurmadan önce birçok sağlık merkezine gittiğini ancak çözüm bulamadığını dile getirdi. Hastaneye gelmesi için ailesi tarafından teşvik edilen N.G., yapılan tetkikler ve filmler sonrasında Dr. Şenoğlu'nun ameliyat kararı verdiğini ve "seni ben iyileştireceğim" dediğini aktardı. Ameliyatın üzerinden sadece dört gün geçmesine rağmen sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu ifade eden N.G., doktor ve hastane ekibine minnettarlığını dile getirdi.

Bu başarılı operasyon, Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin üriner sistem kanserleri alanında uzmanlaşmış, laparoskopik cerrahi konusunda ileri düzeyde becerilere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Hastaların uzun dönem takipleri de bu başarılı cerrahi yaklaşımın bir parçası olarak devam etmektedir.