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Düzce Üniversitesi'nde maket yapım teknikleri konferansı

Düzce Üniversitesi'nde maket yapım teknikleri konferansı

Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen "Tasarımın Renkli Dünyasına Geçiş: Maket Yapım Teknikleri" konferansında, mimarlık ve tasarımda maket yapımının önemi vurgulandı. Peyzaj Mimarı Ertuğrul Zaimoğlu'nun bilgileri ve tecrübeleri, öğrencilere ilham verdi.

Peyzaj mimarisinde maketin önemi

Etkinliğin ana konuşmacısı Peyzaj Mimarı Ertuğrul Zaimoğlu, tasarım ve maket yapımının peyzaj mimarisi sektöründeki önemine dikkat çekti. Zaimoğlu, maketçiliğin sadece bir yardımcı unsur olmaktan çıkıp, sektörde merkezi bir role sahip olabileceğini ve bu alanda uzmanlaşanların önemli gelirler elde edebileceklerini vurguladı.

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Bilgisayar çizimleri ve maketlerin etkileşimi

Zaimoğlu, bilgisayar üzerinde yapılan çizimlerin müşteri üzerindeki etkisinin, fiziksel maketler kadar güçlü olmadığını belirtti. Müşterilerin, almayı düşündükleri taşınmazları maket üzerinde görmenin daha etkileyici olduğunu ifade etti. Bu yaklaşım, peyzaj mimarisinde tasarım ve görselleştirme tekniklerinin gelişimine ışık tuttu.

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Öğrenciler ve akademisyenlerin katılımı

Etkinlik, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, öğretim elemanları ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Prof. Dr. Müderrisoğlu, mezun öğrencilerin deneyimlerini paylaşmasının ve bu bilgilerin mevcut öğrencilere aktarılmasının önemini vurguladı. Bu etkileşim, öğrencilere yeni yollar göstererek eğitimdeki uygulamalı yaklaşımları pekiştirdi.

Teşekkür ve takdir

Konferansın sonunda, Peyzaj Mimarı Ertuğrul Zaimoğlu'nun katkıları ve sunumu için Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu tarafından bir teşekkür belgesi takdim edildi. Bu ödül, sektöre yönelik yenilikçi düşüncelerin ve eğitimdeki uygulamalı yaklaşımların takdir edildiğini gösteriyor.

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