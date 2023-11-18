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  3. Düzce Valiliği'nden Denizde Fırtına Uyarısı: 18 Kasım Cumartesi ve 19 Kasım Pazar Günleri Dikkat!
Düzce Valiliği'nden Denizde Fırtına Uyarısı: 18 Kasım Cumartesi ve 19 Kasım Pazar Günleri Dikkat!

Düzce Valiliği'nden Denizde Fırtına Uyarısı: 18 Kasım Cumartesi ve 19 Kasım Pazar Günleri Dikkat!

Düzce Valiliği tarafından yapılan duyuruda, denizde meydana gelmesi beklenen fırtına nedeniyle halkın dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Yapılan uyarıda, 18 Kasım 2023 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batısında kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra doğusunda güney ve güneybatısından 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, 19 Kasım 2023 Pazar günü ise 8 ile 10 kuvvetinde (75-105 km/saat) tam fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği ifade edildi. Valilik, bu hava koşullarının denizde seyir halinde olanlar başta olmak üzere tüm vatandaşların gerekli önlemleri almalarını ve meteorolojik raporları takip etmelerini önemle vurguladı.

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