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Düzce Valisi Selçuk Aslan, özel bireylerin gönlünü fethetti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, özel bireylerin gönlünü fethetti

Düzce'nin saygın yöneticilerinden Vali Selçuk Aslan, geçtiğimiz hafta sonu, toplumun özel bireylerine yönelik önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bu özel buluşmada Vali Aslan, kafenin özel çalışanlarıyla birebir ilgilenerek, onların çalışma hayatındaki başarılarına ve günlük yaşantılarına dair sohbet etti. Ayrıca, İstanbul’da sergiledikleri başarılı gösteri için özel bireyleri tebrik ederek, gelecek projeleri için başarı dileklerini iletti.

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Toplumsal farkındalık yaratan etkinlik

Kusursuz Kafe, özel bireylerin sosyal ve profesyonel becerilerini geliştirmelerine imkan tanıyan, onların toplum içindeki yerlerini pekiştiren bir mekan olarak öne çıkıyor. Vali Aslan'ın bu ziyareti, toplumsal farkındalığı artıran ve özel bireylerin topluma katılımını destekleyen önemli bir adım olarak değerlendirildi.

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Vali Aslan'ın sıcak yaklaşımı takdir topladı

Vali Aslan'ın özel bireylerle kurduğu samimi diyalog ve onlara gösterdiği ilgi, toplumda büyük takdir topladı. Bu ziyaret, toplumsal duyarlılık ve inklüzyonun güzel bir örneği olarak kayıtlara geçti.

Kusursuz Kafe, özel bireylerin başarı hikayesi

Kusursuz Kafe, özel bireylerin iş hayatındaki varlığını ve başarılarını gözler önüne seren, onların topluma kazandırılması adına büyük öneme sahip bir girişim. Vali Aslan'ın bu mekana yaptığı ziyaret, özel bireylerin toplum içindeki önemini ve değerini bir kez daha vurgulamış oldu.

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