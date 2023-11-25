Düzce Valisi Selçuk Aslan, Vatandaşların İstek ve Taleplerini Dinledi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, düzenlenen Halk Günü etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Her hafta düzenlenen bu etkinlikte Vali Aslan, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini birebir dinleyerek çözüm için talimatlar verdi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan liderliğinde gerçekleştirilen Halk Günü etkinliği, devlet ile vatandaşın doğrudan iletişim kurduğu önemli bir platform sunuyor. Vatandaşların sorunlarını direkt olarak Vali Aslan'a iletebildikleri bu etkinlik, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını simgeliyor.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Vatandaşların Sesine Kulak Verdi

Vali Aslan, görüşmelere katılan vatandaşlarla birebir ilgilenerek, sorunlarını dinledi ve çözümü için gerekli adımları atmaya yönelik talimatlar verdi. Ayrıca, vatandaşların taleplerini dikkate alarak, kurum ve kuruluş müdürlerine yönlendirdi.

Halk Günü Etkinliğinde Vali Aslan, Vatandaşlarla Buluştu

Vali Aslan, her türlü sorun için kapılarının açık olduğunu belirterek, vatandaşların kendisine doğrudan ulaşabileceği bir iletişim ortamı oluşturdu. Bu yaklaşım, Vali Aslan'ın yerel yönetimde katılımcılığı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını vurguluyor.

Vali Aslan, Halk Gününde Sorunları Yerinde Dinledi

Halk Günü etkinlikleri, Düzce halkının doğrudan valilik makamına ulaşarak sorunlarını iletebilmesine ve çözüm süreçlerine katkı sağlamasına olanak tanıyor. Vali Aslan'ın liderliğindeki bu yaklaşım, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki güçlü iletişimi ve işbirliğini destekliyor.