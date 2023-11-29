Düzce'de Anadolu mandası ıslah projesi'ne büyük destek

Düzce'de Anadolu Mandası Islah Projesi, 10,5 Milyon TL destekle büyüyor. Islah çalışmaları, sağlıklı ürünler ve çiftçi destekleri ile mandacılıkta yeni bir dönem başlıyor.

Yüksek verim ve kaliteli ürün vurgusu

Düzce'deki manda işletmeleri, modern ve ileri yöntemlerle mandaların bakımını ve beslenmesini sağlıyor. Bu sayede, sağlıklı ve kaliteli et ve süt ürünleri elde ediliyor. İl Müdürü Uzun, projenin amacının Düzce'de manda sayısını artırmak olduğunu vurguladı. Ayrıca, bölgedeki mandalardan elde edilen ürünlerin sağlıklı beslenme açısından önemine dikkat çekti.

10,5 Milyon TL'lik destek ve ıslah çalışmaları

Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi, 2011 yılında başladı. Proje kapsamında, mandaların verim özelliklerini artırmak, damızlık işletmeler kurmak ve ıslah organizasyonunu sağlamak gibi önemli faaliyetler yürütülüyor. Proje başlangıcından bu yana 10,5 milyon TL destek sağlanmıştır. Islah çalışmaları ve veriler, Manda Yıldızı sistemi üzerinden kayıt altına alınıyor.

2022 Yılında önemli yatırımlar

2022 yılı içerisinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle 63 yetiştiriciye 1 milyon 711 bin 800 TL proje katkı bedeli ödendi. Düzce'de şu anda 3 bin adet manda bulunuyor. Islah projesi haricinde, dişi manda ve malak desteklemeleri için de önemli miktarda finansal destek sağlandı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Anadolu Mandası Islah Projesi ile hem bölgesel hem de ulusal düzeyde mandacılığı destekleyerek, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir adım atmıştır. Proje, hem çiftçilere hem de tüketiciye fayda sağlamaya devam ediyor.