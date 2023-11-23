Düzce’de ani alevler arasında 3,5 saatlik mücadele

Düzce'nin Konuralp Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi'nde yer alan bir kereste fabrikasında, beklenmedik bir yangın felaketi yaşandı. Yangın, fabrikanın odun kurutma depolarından birinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple patlak verdi

Forklift ustasının kahramanlığı

Fabrikanın forklift ustası, yangının diğer bölümlere sıçramasını engellemek için gösterdiği üstün çaba ile adeta bir kahramana dönüştü. Alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine yayılmasını engellemek amacıyla yoğun bir mücadele veren forklift ustası, yangının kontrol altına alınmasında büyük rol oynadı.

İtfaiyenin zorlu mücadelesi ve kurtarma çalışmaları

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3,5 saat süren yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Fabrika çalışanlarının da alevler içindeki odunları çıkarması, yangının daha da büyümesini önledi. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken, 8 kişi ise oksijen desteği almak zorunda kaldı.

Soruşturma başlatıldı

Bu üzücü olayın ardından polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yangının neden kaynaklandığına dair soruşturma devam ederken, bölge sakinleri ve fabrika çalışanları endişeli bir bekleyiş içinde.