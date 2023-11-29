Düzce'de asansör boşluğuna düşen işçi için acil müdahale!

Düzce, Karaca Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana gelen talihsiz bir kaza sabah saatlerinde gerçekleşti. 60 yaşındaki M.O., kendi inşaatında çalışırken bir anlık dikkatsizlik sonucu asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

M.O.'nun dengesini kaybetmesiyle yaşanan bu kaza, çevredeki diğer işçiler tarafından fark edildi ve hızla yetkililere haber verildi.

Kazanın hemen ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaşlı adamı asansör boşluğundan güvenli bir şekilde çıkarmak için titiz bir çalışma yürüttü. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, yaralı adam acil tedavi için Düzce Atatürk Devlet Hastanesine nakledildi.

Olay yeri incelemesi: polis ekiplerinden soruşturma

Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini anlamak ve olası ihmallere karşı incelemelerde bulunmak üzere olay yerinde detaylı bir soruşturma başlattı. İnşaat alanındaki güvenlik önlemlerinin yeterliliği ve kaza anındaki çalışma koşulları mercek altına alındı.

Güvenlik önlemleri ve işçi sağlığı

Bu kaza, inşaat alanlarında alınması gereken güvenlik önlemlerinin ve işçi sağlığının önemini bir kez daha gündeme getirdi. İş güvenliği uzmanları, benzer kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının ve düzenli denetimlerin yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

Toplumun duyarlılığı: acil durum bildirimi

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ve diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapmış oldukları hızlı ihbar, yaralıya zamanında müdahale edilmesini sağladı. Bu duyarlılık, acil durumlarda yapılacak ilk müdahalenin hayati önemini ortaya koyuyor.