Düzce’de büyük elektronik sigara operasyonu: polis 32 cihaz ve binlerce kartuş yakaladı

Düzce'de gerçekleştirilen büyük çaplı operasyonda 32 elektronik sigara ve 6 bin 20 paket kartuş ele geçirildi. E.B. (35) gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadelede büyük bir adım atıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce'nin Çakırlar ve Azmimilli mahallelerindeki iki konutta ve Cedidiye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi. Bu baskınlar, detaylı istihbarat çalışmalarının bir sonucu olarak düzenlendi.

Büyük miktarda elektronik sigara ve kartuş ele geçirildi

Yapılan aramalar neticesinde, 32 adet elektronik sigara ve toplam 6 bin 20 paket elektronik sigara kartuşu/tütünü ele geçirildi. Bu yakalama, bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerine büyük bir darbe vurdu.

Kaçakçılık kanununa aykırı hareket eden şüpheli gözaltında

Operasyon sırasında E.B. (35) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlemlere başlandı.

Düzce polisinin kararlılığı vurgulandı

Düzce polisi, kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığını bu operasyonla bir kez daha gösterdi. Yetkililer, benzer suçlara karşı mücadelenin süreceğini ve halkın güvenliğinin en büyük öncelik olduğunu belirtti.