Düzce'de büyük kaçak akaryakıt operasyonu: 800 litre yakıt ele geçirildi

Operasyonun detayları ve baskın

Kaynaşlı ilçesinde belirlenen bir iş yerine yapılan baskınla başlayan operasyon, ekiplerin dikkatli gözlem ve araştırmaları sonucu gerçekleşti. İstanbul plakalı bir kamyonun, şüpheli şekilde akaryakıt yüklendiği sırada tespit edilmesiyle hız kazanan operasyonda, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda Ç.Ü. isimli şüphelinin iş yerine baskın düzenlendi.

Ele geçirilen kaçak akaryakıt ve ekipmanlar

Yapılan baskında, variller içerisinde toplam 800 litre kaçak akaryakıt bulunması, kaçakçılığın boyutunu gözler önüne serdi. Ayrıca, akaryakıtın aktarımında kullanılan elektrikli bir santrifüj cihazı da ele geçirildi. Bu bulgular, kaçakçılık faaliyetlerinin ne denli organize bir şekilde yürütüldüğünü kanıtlar nitelikte.

Hukuki süreç ve 5607 sayılı kanun

Şüpheli şahıs hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu kapsamında adli işlemler başlatıldı. Bu operasyon, bölgede kaçakçılıkla mücadelede atılan kararlı adımların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Düzce polisi, kaçakçılık suçlarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.