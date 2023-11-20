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Düzce'de depo baskınında, uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Düzce'de depo baskınında, uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Düzce ilinde gerçekleştirilen etkileyici bir operasyon sonucunda, bir depoda gerçekleştirilen baskında büyük miktarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının direktifleriyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen detaylı çalışmaların ardından, suç kayıtları bulunan şüpheliler S.O. (47) ve N.B. (46) gözaltına alındı.

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Uyuşturucu ve silah stoğu ortaya çıkarıldı

Operasyon sırasında, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 7 suç kaydı bulunan S.O. (47), 8 suç kaydı bulunan N.B. (46) ile uyuşturucu kullandığı tespit edilen H.D. (49), M.S. (46) ve İ.B.'nin (45) üzerlerinde ve bir depoda detaylı aramalar gerçekleştirildi. Bu aramalar sonucunda şaşırtıcı miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Toplamda 125 gram metamfetamin, 350 gram bonzai, 18 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 33 fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 250 adet fişek, 1 adet bıçak bulundu.

Şüpheliler gözaltında

Operasyonun ardından, S.O. ve N.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticareti ve silah bulundurma gibi ciddi suçlarla ilişkilendirildiği belirtildi. Soruşturma ise daha fazla detay elde etmek amacıyla derinlemesine sürdürülüyor.

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