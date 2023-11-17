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Düzce'de eğitim yenileniyor, Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin yıkımı ve yeni eğitim yatırımları

Düzce'de eğitim yenileniyor, Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin yıkımı ve yeni eğitim yatırımları

Düzce'nin eğitim alanındaki yenilenme çabaları devam ediyor. Depremlerin ardından, Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin yıkımı ve yeni eğitim yatırımları ile Düzce, eğitimde modernleşme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yaşanan depremlerin izlerini silmeye kararlı Düzce, eğitim kurumlarını güçlendiriyor. Turgut Özal Anadolu Lisesi, geçici bir binada eğitim-öğretime devam ederken, eski binanın yıkım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Vali Selçuk Aslan, hem geçici binada öğrencileri ziyaret ederek moral verdi hem de yıkım sürecini yakından inceledi.

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Vali Aslan'dan eğitim kurumlarına ziyaret

Eğitim yatırımlarını yerinde inceleyen Vali Aslan, Darıcı Mahallesinde tamamlanan Azmimilli İlkokulu'nun yeni binasını da gezdi. Modern eğitim altyapısı ve yenilikçi öğrenme ortamlarıyla dikkat çeken okul, yakında eğitim-öğretime başlayacak.

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Yenilenen eğitim alanları ve gelecek vizyonu

Düzce'nin eğitim alanında attığı bu adımlar, geleceğe yönelik büyük bir vizyonun parçası. Modern ve güvenli eğitim binalarıyla öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasını hedefleyen bu projeler, şehrin gelecek nesillerine yatırım yapıyor.

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Düzce'de eğitimde yenilik rüzgarları

Vali Selçuk Aslan'ın eğitim kurumlarına yönelik ziyaretleri ve incelemeleri, Düzce'nin eğitim alanındaki yenilikçi ve dinamik yapısını gözler önüne seriyor. Yıkım ve yeniden yapılanma süreçleri, Düzce'nin eğitimde kalite ve güvenlik standartlarını yükseltme yolundaki kararlılığını vurguluyor.

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