Düzce'de ehliyetsiz sürücü yakalandı, sahte plakalı motosiklet skandalı

Düzce'de hız limitini aşan ve durmayan ehliyetsiz sürücü, sahte plakalı motosikletle yakalandı. Trafik ekipleri, 28 bin 492 TL ceza kesti ve motosikleti otoparka çekti.

D100 karayolu üzerinde, Çoban mevkisinde gerçekleşen olayda, ekipler, hız limitlerini aşarak dikkat çeken ve dur ihtarına uymayan bir motosikleti durdurmak için harekete geçti. Kovalamaca sonucu durdurulan motosikletin sürücüsü B.T.Ö.'nün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı.

Sahte plaka ile yakalanan sürücüye rekor ceza

Durdurulan motosikletin incelenmesi sonucunda, aracın orijinal plakasının "220" olduğu, ancak "2201" olarak değiştirildiği tespit edildi. Sahte plaka kullanımı ve ehliyetsiz araç kullanımı suçlarından sürücü B.T.Ö.'ye toplamda 28 bin 492 TL tutarında ceza kesildi. Sahte plaka, polis ekipleri tarafından yerinden söküldü.

Motosiklet otoparka çekildi

Olayın ardından, kanuna aykırı şekilde kullanılan motosiklet, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yetkililer, trafik güvenliği konusunda sürücüleri uyarırken, benzer durumların önlenmesi için denetimlerin artırılacağını belirtti.

Bu olay, trafik kurallarına uymamanın ciddi sonuçları olduğunu ve yasa dışı eylemlerin tolerans gösterilmeksizin cezalandırılacağını bir kez daha gözler önüne seriyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün kesintisiz denetimleri ve sürücü bilincinin artırılması yönündeki çalışmaları, trafik güvenliğine katkıda bulunmaya devam ediyor.