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Düzce'de fırtına alarmı: ağaçlar devrildi, trafik aksadı

Düzce'de fırtına alarmı: ağaçlar devrildi, trafik aksadı

"Düzce'de yaşanan şiddetli fırtına sonucu birçok ağaç devrildi, trafik etkilendi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle trafik normale döndü. Vatandaşlar riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıldı."

Özellikle Düzce Merkez Bahçeşehir bağlantı yolunda yaşanan ağaç devrilmesi vakaları, trafiği olumsuz etkiledi. Devrilen ağaçlar nedeniyle trafik, zaman zaman tek şeride düşürüldü. Yol kullanıcıları, bu durumdan oldukça etkilendi ve trafiğin normale dönmesi için itfaiye ekiplerinin müdahalesi beklenildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, devrilen ağaçları yol kenarına çekerek trafiğin normale dönmesini sağladı. Ekiplerin etkili müdahalesi, tehlikenin daha da büyümesini engelledi ve trafik akışının kısa sürede normale dönmesine katkı sağladı.

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Vatandaşlara uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve yerel yetkililer, vatandaşları çatı altı ve riskli alanlardan uzak durmaları konusunda sürekli uyarıyor. Özellikle fırtına ve şiddetli rüzgar beklentisi olan günlerde, güvenli alanlarda kalmanın önemi vurgulanıyor.

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Son durum ve önlemler

Şu anda Düzce'de trafik normale dönmüş durumda. Fakat yetkililer, benzer doğal olaylara karşı dikkatli olunması gerektiğini ve alınabilecek önlemlere ilişkin bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların güvenliği için yapılan bu uyarıların önemi, yaşanan bu olayla bir kez daha ortaya çıktı.

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