Düzce'de fırtına ve sağanak yağışla mücadele devam ediyor

Düzce'de şiddetli fırtına ve yağışla mücadele devam ediyor. İtfaiye ekipleri çatılardan uçan malzemeleri ve devrilen ağaçları kaldırıyor.

İtfaiye ekipleri hızla müdahale ediyor

Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde devrilen ağaçlar, yolları trafiğe kapatırken, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. İtfaiye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırmak ve trafiği normale döndürmek için büyük bir özveriyle çalıştı. Ayrıca, fırtına nedeniyle bazı binaların çatılarından kopan parçalar da yine itfaiye ekiplerince güvenli bir şekilde bulundukları bölgeden kaldırıldı.

Saha çalışmaları aralıksız devam ediyor

Düzce'nin dört bir yanında, fırtına ve yağışın neden olduğu zararları giderme çabaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri, şehrin her köşesinde saha çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekip, çatılardan düşen malzemeleri temizlemek, yolları ağaçlardan arındırmak ve genel olarak şehri güvenli hale getirmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de yaşanan bu doğal afet sonrasında, şehirdeki insanlar birlik ve dayanışma içinde, yardımlaşarak bu zorlu süreci atlatmaya çalışıyorlar. Herkesin güvende olması ve normal yaşamın yeniden başlaması için yoğun bir çaba harcanıyor.