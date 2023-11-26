  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Düzce'de fırtına ve sağanak yağışla mücadele devam ediyor

Düzce'de fırtına ve sağanak yağışla mücadele devam ediyor

Düzce'de şiddetli fırtına ve yağışla mücadele devam ediyor. İtfaiye ekipleri çatılardan uçan malzemeleri ve devrilen ağaçları kaldırıyor.

İtfaiye ekipleri hızla müdahale ediyor

Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde devrilen ağaçlar, yolları trafiğe kapatırken, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. İtfaiye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırmak ve trafiği normale döndürmek için büyük bir özveriyle çalıştı. Ayrıca, fırtına nedeniyle bazı binaların çatılarından kopan parçalar da yine itfaiye ekiplerince güvenli bir şekilde bulundukları bölgeden kaldırıldı.

firtina-ve-yagisla-mucadele-devam-ediyor-1.jpg

Saha çalışmaları aralıksız devam ediyor

Düzce'nin dört bir yanında, fırtına ve yağışın neden olduğu zararları giderme çabaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri, şehrin her köşesinde saha çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekip, çatılardan düşen malzemeleri temizlemek, yolları ağaçlardan arındırmak ve genel olarak şehri güvenli hale getirmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

firtina-ve-yagisla-mucadele-devam-ediyor-6-001.jpg

Düzce'de yaşanan bu doğal afet sonrasında, şehirdeki insanlar birlik ve dayanışma içinde, yardımlaşarak bu zorlu süreci atlatmaya çalışıyorlar. Herkesin güvende olması ve normal yaşamın yeniden başlaması için yoğun bir çaba harcanıyor.

firtina-ve-yagisla-mucadele-devam-ediyor-2-001.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Hava koşulları Bolu Dağı'nda kar ve tipiyle sürpriz yaptı!
Hava koşulları Bolu Dağı'nda kar ve tipiyle sürpriz yaptı!
AK Parti Bolu'da E-Temayül Yoklaması ile Yerel Seçimlere Hazırlanıyor
AK Parti Bolu'da E-Temayül Yoklaması ile Yerel Seçimlere Hazırlanıyor
Beyaz Örtünün Altında Abant: Kış Mevsiminin Göz Alıcı Güzelliği
Beyaz Örtünün Altında Abant: Kış Mevsiminin Göz Alıcı Güzelliği
AK Parti'nin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeledeki Kararlı Duruşu
AK Parti'nin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeledeki Kararlı Duruşu
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyologu, Yeni Keşfettiği Sümbül Türüyle Babasının Anısını Yaşatıyor
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyologu, Yeni Keşfettiği Sümbül Türüyle Babasının Anısını Yaşatıyor
Koç Topluluğu'nun 31. Anadolu Buluşması: Bayilerin Güç Birliği ve Sürdürülebilirlik Vizyonu
Koç Topluluğu'nun 31. Anadolu Buluşması: Bayilerin Güç Birliği ve Sürdürülebilirlik Vizyonu
Bolu Valisi ve Milletvekili Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı İle Görüştü, Stratejik Projeler Masaya Yatırıldı
Bolu Valisi ve Milletvekili Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı İle Görüştü, Stratejik Projeler Masaya Yatırıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan acil çağrı: 64 il için hava durumu uyarısı, turuncu ve sarı alarm!
İçişleri Bakanlığı'ndan acil çağrı: 64 il için hava durumu uyarısı, turuncu ve sarı alarm!