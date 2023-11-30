Düzce'de hamsi avcılığı ve tezgah fiyatları 35 TL'ye geriledi

Balıkçıların kampanyası ve müşteri ilgisi

Balıkçı Tuncay Kılıç'ın açıklamalarına göre, kötü hava koşulları ve azalan balık miktarları sebebiyle, işlerinde bir durgunluk yaşanıyor. Bu durumu hafifletmek için hamsinin 3 kilosunu 100 lira, kilosunu ise 35 liradan satışa sunduklarını belirtti. Kılıç, havaların düzelmesiyle birlikte balık çeşitliliğinin artmasını ve tezgahların daha canlı hale gelmesini beklediklerini ifade etti.

Diğer balık çeşitleri ve fiyatlar

Karadeniz fırtınası, sadece hamsi fiyatlarını değil, diğer balık türlerini de etkiledi. Şu anda piyasada bulunan balık çeşitleri ve fiyatları şöyle: İstavritin kilosu 100 lira, somonun kilosu 175 lira, lüfer tanesi 100 lira ve uskumrunun tanesi 50 liradan satılıyor. Bu durum, balık severler için çeşitliliğin ve fiyatların önümüzdeki günlerde nasıl değişeceğini merak konusu haline getiriyor.

Balıkçılık sektöründeki gelecek beklentileri

Balıkçılar ve müşteriler, hava şartlarının düzelmesi ve denizlerin sakinleşmesiyle balık stoklarının artmasını ve çeşitliliğin genişlemesini umut ediyor. Karadeniz bölgesindeki fırtınanın etkilerinin azalması, balıkçılık sektörüne olumlu yansıyacak ve tezgahlarda daha fazla balık çeşidi görmemizi sağlayacak.



