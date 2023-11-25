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Düzce'de Heyecan Dorukta: Baja Türkiye Şampiyonası 3. Ayak Yarışları Başladı

Düzce'de Heyecan Dorukta: Baja Türkiye Şampiyonası 3. Ayak Yarışları Başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Baja Türkiye Şampiyonası'nın heyecan dolu 3. ayağı, Düzce'de başladı.

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Anıtpark meydanında gerçekleşen seremoninin ardından araçlar, tek tek çıkış aldı ve başlangıç çizgisine geçti. Vatandaşların ilgiyle izlediği yarış, motorsporları tutkunları için unutulmaz anlara sahne oldu.

Anıtpark Meydanında Başlayan Baja Türkiye Şampiyonası Coşkusuna Tanıklık Edildi

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Düzce Otomobil Sporları Kulübü Başkanı İsmail Aydın, Baja Türkiye Şampiyonası'nın 3. ayağının bu yıl Düzce'de düzenlendiğini belirtti. Toplamda 22 aracın kayıt yaptırdığı yarışta, 44 sporcu mücadele etti. Yarışlar, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere üç gün boyunca devam etti. Toplamda 350 kilometre civarında etap koşuldu ve sporcular, zorlu parkurlarda yeteneklerini sergiledi.

Düzce Otomobil Sporları Kulübü: 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. Ayak Yarışlarına Ev Sahipliği Yapıyoruz

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Başkan Aydın, "Pazar günü her günün puanları toplanacak ve kupa töreni düzenlenecek. Ayrıca, Pazar günü rallicross pistinde Kaynaşlı Sarıçökek bölgesinde ek bir yarış gerçekleştirilecek. Halkımız, yarışları izlemek istiyorlarsa bu etkinliği yerinde takip edebilirler" dedi.

44 Sporcunun Katılımıyla Gerçekleşen Baja Yarışları, Düzce'de Motorsporları Tutkunları İle Buluştu

Baja Türkiye Şampiyonası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen motor sporları tutkunlarını bir araya getirerek, adrenalini yüksek bir mücadeleye sahne oluyor. Düzce'de düzenlenen bu önemli etkinlik, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

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