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Düzce'de Huzurevi Sakinleri ve Gençler Arasında Unutulmaz Bir Buluşma

Düzce'de Huzurevi Sakinleri ve Gençler Arasında Unutulmaz Bir Buluşma

Düzce'de, yaşlılarla gençler arasındaki kuşak farkını yok eden duygusal bir buluşma yaşandı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, huzurevinde kalan yaşlılar gençlerle bir araya gelerek unutulmaz bir gün geçirdiler. Bu etkileşim, yaş farklarını aşan bir dayanışma ve anlayışın simgesi oldu.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü: Her Yaştan İnsana Değer Veriyor

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, "7’den 70’e herkese dokunuyor" felsefesiyle hareket ederek toplumun her kesimine yönelik etkinlikler düzenliyor. Gençlik Merkezleri, gençleri spora teşvik eden, sosyal etkileşimi artıran merkezler olarak ön plana çıkarken, bu sefer huzurevi sakinleri özel bir ilgiyle karşılandı.

Gençlerle Birlikte Aktif Bir Gün: Boks, Atış ve Langırt

Bahçeşehir Bölgesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, huzurevi sakinleri ve gençler arasında samimi bir etkileşim yaşandı. Tecrübeleriyle gençlere rehberlik eden huzurevi sakinleri, ellerine giydikleri boks eldivenleriyle enerji dolu bir boks deneyimi yaşadılar. Ardından, havalı tabancalarla atış yaparak hedefi 12’den vurmaları, unutulmaz anlara imza attı. Aynı zamanda, langırt oyunu oynayarak birbirleriyle rekabet dolu dakikalar geçirdiler.

Yaş Farkını Aşan Dostluk ve Dayanışma: Tecrübe ile Gençlik Buluştu

Bu etkileşimli gün, yaşlılar ve gençler arasında öğrenme ve paylaşma platformu sağladı. Tecrübeli huzurevi sakinleri, gençlere hayatta edindikleri deneyimleri aktararak bir nevi yaşam dersi verdiler. Gençler ise enerjileri ve pozitif yaklaşımlarıyla yaşlılara unutulmaz bir gün yaşattılar.

Bu tür etkinlikler, toplumda farklı yaş grupları arasında köprüler kurarak anlayışı artırıyor ve yaşlıları toplumun aktif bir parçası olarak görmeyi teşvik ediyor. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün bu tür sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal dayanışma ve anlayışın güçlenmesine önemli bir katkı sağlıyor.

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