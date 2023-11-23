Düzce'de Jandarma, silah kaçakçılığına büyük darbe vurdu!

E.B.'nin ikametgahında ve aracında yapılan detaylı aramalar neticesinde, yasa dışı birçok silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sırasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 130 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve bu tüfeklere ait 24 adet fişek, ayrıca 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ve 50 adet kurusıkı tabanca fişeği bulundu. Bu bulgular, bölgede yürütülen silah kaçakçılığına yönelik soruşturmaların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Düzce Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti

Düzce Cumhuriyet Savcılığı, ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. E.B.'nin bağlantıları ve bu silahların kaynağı üzerinde yoğunlaşan ekipler, bölgedeki yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelelerini sürdürüyor. Olayın detayları ve soruşturmanın ilerleyişi hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

Toplumda endişe ve güvenlik önlemleri

Bu tür olaylar, toplumda güvenlik endişelerini artırıyor. Jandarma ekiplerinin bu başarılı operasyonu, yasadışı silah ticaretine karşı verilen mücadelenin önemini vurguluyor. Bölge halkı, yetkililerin bu tür tehlikeleri bertaraf etmek için gösterdiği çabaları takdirle karşılıyor ve benzeri operasyonların devamını bekliyor.