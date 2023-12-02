Düzce’de Kaçak Yaşam Son Buldu: 20 Yıl 9 Ay Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Operasyon, Ağa Mahallesi'nde gerçekleştirildi ve evin bodrumunda yorganların içine saklanan şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aranan Şahısın Gizlendiği Adres Tespit Edildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahıslar şube müdürlüğü ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C. B.'nin izini sürdü. Aranan şahsın Ağa Mahallesi'nde bir adreste saklandığı belirlendi.

Başarılı Operasyon: Kaçak Şahıs Yorganların İçinde Yakalandı

Polis ekipleri, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda dikkatli bir arama gerçekleştirdi. Şahsın evin bodrumunda yorganların içine gizlendiği tespit edildi. Ekipler, bu gizlenme yöntemini etkisiz hale getirerek kaçak yaşam süren şahsı yakalamayı başardı.

Yakalanan Şahıs Cezaevine Teslim Edildi

Operasyonun başarıyla sonuçlanmasının ardından yakalanan C. B., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 20 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bu başarılı operasyon, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanması konusundaki kararlı çalışmalarını ve etkili operasyonlarını bir kez daha gösterdi. Halkın güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına yürütülen bu tür operasyonlar, kaçak yaşam süren şahısların adalet önüne çıkarılması açısından büyük önem taşıyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nden Başarılı Operasyona Övgü

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı ekipleri tebrik etti. Kaçak yaşam süren şahsın yasalar önünde hesap vermesinin, adaletin tecellisi adına önemli bir adım olduğu vurgulandı. Bu tür operasyonların, halkın güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için kararlılıkla devam edeceği belirtildi.