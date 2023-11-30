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Düzce'de kapalı pazar yerinde büyük yangın paniği

Düzce Aziziye Mahallesi'ndeki eski kapalı pazar yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Maddi hasarla sınırlı kalan yangın, bölge sakinleri arasında endişe yarattı.

Olay yerindeki tanıklar, dükkandan yükselen alevleri fark eder etmez hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bu hızlı müdahale, yangının daha fazla büyümesini ve civar dükkanlara sıçramasını önledi.

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İtfaiyenin hızlı müdahalesi

Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek, yangını kontrol altına aldı. Profesyonel ve etkili müdahale sayesinde yangın, kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin titiz çalışması, olası bir facianın önüne geçti.

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Maddi hasarla sınırlı kaldı

Şans eseri bu korkutan olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak yangın, etkilediği dükkanda maddi hasara neden oldu. Yetkililer, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

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Güvenlik ve önlemler artırılıyor

Bu olayın ardından Düzce Belediyesi, benzer olayların önlenmesi amacıyla pazar yerlerinde güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. Yangın güvenliği konusunda esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

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