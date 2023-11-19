Düzce'de kar sürprizi, yüksek kesimler beyaza büründü

Düzce’de dün akşam başlayan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kısa sürede kar yağışına dönüşerek bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı. Meteoroloji verilerine göre, ani hava değişimi sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kentin gözde turizm noktalarından Pürenli Yaylası, kar yağışıyla birlikte adeta bir kış masalı diyarına dönüştü. Karın bembeyaz dokusu, yaylanın doğal güzelliklerini daha da ön plana çıkardı. Yayla, kar severler için adeta bir cennet haline geldi.

Yerel halk ve turistler karın keyfini çıkarıyor

Yerel halk ve ziyaretçiler, Düzce’nin bu sürpriz kış manzarasından memnun. Kar yağışı, özellikle fotoğraf tutkunları için benzersiz manzaralar sunuyor. Bölge halkı ve turistler, karın keyfini sürerken, sosyal medya da karla kaplanmış Düzce fotoğraflarıyla doldu.

Kar yağışının etkileri ve önlemler

Kar yağışının ardından, yerel yönetimler kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için gerekli önlemler alınıyor. Ayrıca, kar yağışının olası olumsuz etkilerine karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatılıyor.

Kar yağışının tarım ve hayvancılığa etkisi

Bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri üzerinde de kar yağışının etkileri hissediliyor. Çiftçiler ve hayvan besicileri, karın getirdiği zorluklara karşı tedbirlerini artırıyor. Öte yandan, karın uzun vadede su kaynaklarına olumlu katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Sonuç ve beklentiler

Meteoroloji uzmanları, kar yağışının birkaç gün daha devam edeceğini öngörüyor. Yerel halk ve turistler, Düzce’nin bu beyaz örtüsünün tadını çıkarmaya devam ederken, yetkililer de olası risklere karşı tedbirlerini sürdürüyor.