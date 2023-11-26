Düzce'de kaybolan Gökhan Koçoğlu için geniş çaplı arama operasyonu

Düzce'de kaybolan Gökhan Koçoğlu için Melen Çayı ve çevresinde AFAD liderliğinde geniş çaplı arama operasyonu başlatıldı. DAKE, SAKE, AFGD, DÜAKE ve AFAD ekiplerinin katılımıyla, su altı ve dere yatağı aramaları yoğunlaştı.

Bu büyük çaplı arama operasyonuna, Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKE), Düzce Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD), Düzce Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAKE) ve AFAD ekipleri katıldı. Toplamda 26 kişilik uzman ekip, hem su altında hem de dere yatağında titizlikle arama yaparak, Koçoğlu'nun izini sürdü. Ekipler, ailesinin de desteğiyle, dere boyunca detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Arama alanının genişlemesi: Efteni Gölü'ne kadar sürecek çalışmalar

Koçoğlu'nun bulunması için yapılan aramalar, Melen Çayı'nın yanı sıra, Efteni Gölü'ne kadar genişletildi. Bu geniş çaplı arama, Koçoğlu'nun son görüldüğü yer olan Melen Çayı'ndan başlayarak, çevredeki potansiyel alanlara yayıldı. Ekipler, her ihtimali değerlendirerek, Koçoğlu'nun bulunması için yoğun çaba sarf ediyor.

Toplumun desteği ve umut: kayıp vatandaşın bulunması için ortak çaba

Gökhan Koçoğlu'nun kayboluşu, Düzce ve çevresindeki toplulukları derinden etkiledi. Yerel halk ve gönüllüler, arama çalışmalarına destek vererek, Koçoğlu'nun ailesine umut olmaya çalışıyor. Bu zorlu süreçte, toplumun birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, kayıp vatandaşın bulunması için gösterilen ortak çabanın önemini vurguluyor.

Süregelen arama çalışmaları ve devam eden umut

Gökhan Koçoğlu'nun kayboluşunun ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, her geçen gün daha da yoğunlaşarak devam ediyor. Ailesi ve yetkililer, Koçoğlu'nun sağ salim bulunması için umutlarını koruyor. Bu süreçte, toplumun desteği ve ekiplerin kararlı çabaları, kayıp vatandaşın bulunması yolunda önemli bir rol oynuyor.