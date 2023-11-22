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Düzce'de kırsal kalkınma ile hayvancılık sektöründe büyüme

Düzce'de kırsal kalkınma ile hayvancılık sektöründe büyüme

Düzce, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle genç çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Tamer Küçükakbulut gibi genç çiftçilere verilen 30 bin liralık hibe desteği, hayvancılık alanında önemli bir fırsat sunuyor.

Küçükakbulut, bakanlığın sağladığı destekle 37 küçükbaş hayvan alarak hayvancılığa adım attı. Zaman içinde modern ağıllar kurarak ve planlı programlı çalışarak anaç koyun sayısını 135'e çıkardı. İkizlik oranı ve et verimini artırmak için stratejik yöntemler uygulayan üniversite mezunu genç çiftçi, kendi köyündeki boş arazileri işleyerek kaba yem ihtiyacını karşılamayı başardı. Küçükakbulut’un bu başarısı, kırsal alanda tarımsal üretimin ve hayvancılığın gelişimine önemli katkılar sağlıyor.
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Tarım sektöründe genç girişimciliğin önemi

İl Müdürü Esra Uzun, genç çiftçilere yönelik projelerin 2016 yılında hayata geçirildiğini belirterek, bu projelerin hem genç nüfusun istihdamına katkı sağladığını hem de ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı. Genç çiftçi projeleri, kırsalda yaşayan gençlerin tarıma yönelmesini ve gelir düzeylerinin artmasını teşvik ederek, köylerdeki tarımsal üretime canlılık katıyor.

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