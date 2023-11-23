Düzce'de meydana gelen tır yangını hızla kontrol altına alındı

Düzce Kuzey Çevre Yolu'nda tuz taşıyan Çağlayan Ç. yönetimindeki 06 V 8477 plakalı Mercedes marka tır, seyir halindeyken tehlikeli bir yangınla karşı karşıya kaldı. Sürücünün dikkati ve itfaiyenin hızlı müdahalesi, olası bir felaketi önledi.

Tırın lastiklerinden çıkan alevler paniğe neden oldu

Ankara'dan yola çıkan ve Düzce Karayolları şefliğine tuz taşıyan tırın lastiklerinden yükselen alevler, sürücü Çağlayan Ç.'nin hızlı müdahalesiyle emniyet şeridine çekilmesine neden oldu. Yangın, sürücünün hemen ihbarı üzerine olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin kahramanca mücadelesi

Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alev topuna dönen dorse kısmını büyük bir ustalıkla söndürdü. Sürücü Çağlayan Ç.'nin de aracı dorseden ayırma çabası, yangının daha da büyümesini engelledi.

Trafik akışı güvenli bir şekilde sağlandı

Yangın sebebiyle kapatılan yol, alevlerin söndürülmesiyle güvenli bir şekilde tek şeritten trafiğe açıldı. Tırın dorsesi, sabah saatlerinde bölgeden kaldırılarak yolun tamamen açılması sağlandı.