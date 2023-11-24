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Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, kadın ağır yaralandı

Düzce, Zonguldak karayolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin çarptığı yaya kadın ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı, acil ekipler müdahale etti.

Kaza anı güvenlik kameralarında

Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, S.A. yönetimindeki 34 EDK 306 plakalı araç, dikkatsiz bir şekilde ilerlerken, A.B. isimli kadına çarpıyor. Kazanın şiddetiyle kadın metrelerce savruldu.

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Acil sağlık ekipleri hızla müdahale etti

Kaza sonrası bölgeye hızla 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

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Trafik güvenliği ve yaya hakları tartışması

Bu kaza, trafik güvenliği ve yaya hakları konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Yetkililer, sürücülerin dikkatini artırmak ve yayaların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alma konusunda çağrıda bulunuyorlar. Aynı zamanda, yayaların da trafik kurallarına uymalarının önemi vurgulanıyor.

Yetkililer soruşturma başlattı

Kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. S.A. isimli sürücünün ifadesine başvurulurken, kaza anına dair güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. Olayla ilgili gelişmeler ve yaralının sağlık durumu hakkında bilgiler, yetkililer tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

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