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Düzce'de narkotik operasyon: 113 gram esrar ele geçirildi

Düzce'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı narkotik operasyonunda, 9 farklı noktada yapılan baskınlarda 113 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

9 Farklı noktada eş zamanlı baskınlar

Polis ekipleri, şehrin 9 farklı noktasında eş zamanlı olarak düzenledikleri baskınlarla, uyuşturucu ticaretinin kökünü kazımak için kararlı bir tutum sergiledi. Narkotik köpeklerin de destek verdiği bu baskınlarda, uyuşturucu maddelerin saklandığı alanlar başarıyla tespit edildi. Ekiplerin dikkatli ve planlı hareketi, uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurdu.

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Gizlenen uyuşturucular ortaya çıkarıldı

Operasyonda, dondurma kutuları gibi sıradan görünen ama uyuşturucu saklamak için kullanılan alanlarda yapılan aramalarda toplam 113 gram esrar ele geçirildi. Bu başarılı operasyon, uyuşturucu ticaretinin alışılmadık yöntemlerini de gözler önüne serdi.

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Gözaltına alınanlar ve soruşturma süreci

Operasyon kapsamında birçok şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma süreci devam ederken, Düzce polisinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı ve başarısı vurgulandı.

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