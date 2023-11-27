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Düzce'de narkotik polisinin dikkatli çalışması suçluları yakalattı

Düzce'de narkotik polisinin dikkatli çalışması suçluları yakalattı

Düzce'de narkotik polisi, titiz bir operasyonla uyuşturucu ticareti yapan şahısları yakaladı. 20 ve 10 suç kaydı olan iki şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Detaylı kontroller ve suç kayıtlarıyla yakalama

Narkotik polisi, şüpheli görülen kişileri durdurarak tek tek kontrol etti. Yapılan bu kontroller sırasında, 20 suç kaydı bulunan 40 yaşındaki Ü.H. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca, 10 suç kaydı bulunan 34 yaşındaki Y.D.'nin de uyuşturucu madde bulundurduğu belirlendi.

Uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Polis ekipleri, şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Aramalarda, bir miktar bonzai ve 1.4 gram esrar bulunarak, suç delilleri arasına eklendi.

Uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden Ü.H., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli Y.D. hakkında ise soruşturma devam etmektedir.

Düzce'de gerçekleştirilen bu operasyon, uyuşturucu ticareti ile mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Narkotik polisinin başarılı çalışmaları, toplumun bu tür suçlardan korunmasında büyük rol oynuyor.

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