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Düzce'de nefes kesen kovalamaca: lastik patlayınca yakayı ele verdi

Düzce D-655 Karayolu'nda, gece saatlerinde gerçekleşen olayda, devriye gezen polis ekipleri, şüpheli bir aracı fark etti. Polis, durumundan şüphelendikleri Cihangir U. yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kaçış anı ve lastik patlaması

Kaçış, Kültür Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı'nda dramatik bir dönüş aldı. Şüpheli şahsın aracının lastiği, yüksek hız nedeniyle patladı. Bu durum, aracın kontrolünü kaybetmesine ve durmasına neden oldu. Polis ekipleri, hemen müdahale ederek şüpheliyi gözaltına aldı.

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Maddi hasar ve polis aracının durumu

Kovalamacanın sonlanmasıyla birlikte, takip eden polis aracı da duramayarak şüphelinin aracına çarptı. Meydana gelen kazada, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla, şüphelinin aracı otoparka götürüldü.

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Şüphelinin gözaltı süreci ve devam eden soruşturma

Cihangir U., olay yerinde polis tarafından gözlem altına alındı ve karakola götürüldü. Şüphelinin neden kaçtığına dair ifadesi, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında açığa çıkacak. Bu olay, Düzce'de gece saatlerinde yaşanan heyecan verici anları bir kez daha gündeme getirdi.

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